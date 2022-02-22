В Петрозаводске открылась выставка-продажа шуб из Пятигорска

Купить шубу новой коллекции и прилично сэкономить – на открывшейся сегодня выставке «Пятигорские меха» - это возможно. Новые модели, элегантные решения и качественное исполнение позволяют подчеркнуть красоту силуэта и скрыть недостатки.

А если наскучила ваша старая шуба, то это отличная возможность сэкономить на приобретении новой. Просто сдайте старую и получите скидку до 30 процентов.

Также на выставке - большой выбор курток, ветровок и стильных пальто высокого качества фабричного производства. В этой одежде вам будет удобно и комфортно в любую погоду.

Выставка «Пятигорские меха» будет работать с 22 по 28 февраля в к/т Калевала по адресу: г.Петрозаводск, пр.Первомайский, 2.

На правах рекламы.