22 февраля 2022, 17:03
Маркет

В Петрозаводске открылась выставка-продажа шуб из Пятигорска

Для прекрасных жительниц нашего города доставлена новая коллекция меховых изделий

Купить шубу новой коллекции и прилично сэкономить – на открывшейся сегодня выставке «Пятигорские меха» - это возможно. Новые модели, элегантные решения и качественное исполнение позволяют подчеркнуть красоту силуэта и скрыть недостатки.

 А если наскучила ваша старая шуба, то это отличная возможность сэкономить на приобретении новой. Просто сдайте старую и получите скидку до 30 процентов.  

 

 

Также на выставке - большой выбор курток, ветровок и стильных пальто высокого качества фабричного производства. В этой одежде вам будет удобно и комфортно в любую погоду.

 

 

Выставка «Пятигорские меха»  будет работать  с 22 по 28 февраля в к/т Калевала по адресу: г.Петрозаводск,  пр.Первомайский, 2.

 

 

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Шубы в Петрозаводске
Ярмарка шуб
Пятигорские меха