Вывезенного снега не стоит: строители убрали снег на Старой Кукковке

Старая Кукковка – одна из самых неоднозначных локаций на карте Петрозаводска. С одной стороны – расширенный центр города. Остановки, школы, садики, парки – все близко. С другой – хаотичная частная застройка, отсутствие детской и спортивной инфраструктуры в самом микрорайоне. С третьей, годами складывающееся сообщество жителей. С четвертой – интерес бизнеса к территории.

Еще недавно Старая Кукковка была предоставлена сама себе. Однако ситуация начинает меняться. Так, на улице Котовского решено возвести детсад, который действительно нужен: согласно информации системы «Дошкольник» в очереди на места в МДОУ – более 600 маленьких кукковчан. Под строительство детсада был вырублен участок леса, что вызвало протест у местных жителей.

Не меньше протестов вызывает и строительство многоквартирных домов. Но, правда, стоит отметить, не у всех жителей района. Большей части, как это и бывает обыкновенно, нет дела до внешних изменений. Справиться бы со своими.

Тем не менее, часть жителей зорко присматривает за всем, что происходит в районе и всевозможными способами сигнализируют о любых неполадках. Так, о растущей снежной горе на одном из пустующих участков на Мончегорской улице, тоже сообщила в Роспотребнадзор жительница Старой Кукковки. Точнее сказать, сообщить попыталась. На свою активную гражданскую позицию, правда, заявительница получила не ту реакцию, на которую рассчитывала.

Между тем, «авторы» инсталляции информации о своих дальнейших действиях и не скрывают.

Назвать свалкой строительных отходов снег и грунт, изъятый под копку котлована, конечно, не совсем корректно. Мы не скрывали того, что и снег, и грунт были собраны для того, чтобы организовать централизованный вывоз больших объемов сразу. Сами с удивлением узнали от редакции , что, оказывается, организовали свалку и ничего не планируем делать с ней аж до весны,

- отметили в строительной компании "Нова", которой принадлежит участок.

В компании отмечают: если бы представители старокукковского актива обратились к застройщику прежде, чем требовать компетентные органы оштрафовать и не допустить, они получили бы информацию о точных сроках вывоза снега с участка, принадлежащего застройщику. Изначально предполагалось опустошить площадку до конца февраля. А на деле получилось сделать это даже раньше. Участок застройщика на Мончегорской уже 19 февраля был освобожден от снега и земли.

Таких историй, когда горожане и предприниматели из разных секторов экономики друг друга не понимают, довольно много. С другой стороны, примеры сотрудничества и отлаженной совместной работы тоже есть. Но их меньше,

- отметили в компании.

В то же время говорить о том, что бдительность горожан носит характер откровенно излишний, не приходится. Так, во многом благодаря вниманию петрозаводчан удалось добиться если не отмены, то паузы в истории строительства на Кургане. Возможно, жители и Петрозаводска, и районов были бы больше готовы к диалогу, если бы у них была уверенность в том, что любое нарушение будет рассмотрено не только формально.