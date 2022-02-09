Строительная фирма организовала свалку посреди жилого района

Текст, фото: Георгий Чентемиров

Жители двух улиц Петрозаводска уже третий месяц безуспешно пытаются остановить разрастание свалки возле своих домов. На Старой Кукковке земельный участок, где когда-то стоял частный дом, постепенно превращают в полигон для строительных отходов: образовавшегося при строительстве грунта, различных обломков, а заодно и снега.

У свалки есть адрес: Мончегорская, 24. На панорамах “Яндекс. Карт” здесь можно увидеть одноэтажный дом, но его давно уже нет, сейчас на этом месте пустырь. Как говорит живущая через дорогу женщина по имени Елена, первый самосвал сюда приехал 11 декабря. С тех пор работы не прекращались. Грузовики едут чуть не ежеминутно; за то время, что корреспондент “ПТЗ говорит” делал фотоснимки, здесь разгрузились две машины. Они вывалили на землю снег вперемешку с грунтом.

"Работают целый день. Экскаватор приедет, площадку разровняет, снег отодвинет. Потом машины едут",

— говорит жительница дома по улице Ломоносова Ирина Панова.

Местные с ужасом ждут весны. На этой территории имеется небольшой уклон; Панова говорит, что ее подвал и так каждую весну затапливает. Что произойдет сейчас, когда селевый поток хлынет из многотонной горы снега вперемешку с грунтом, можно только гадать.

Как Ирине Пановой сообщили в мэрии, участок, на который возят землю со снегом, находится в частной собственности. Его выкупила компания “Специализированный застройщик "Карельский 4”. По информации Seldon, ее директор — Александр Анатольевич Шмаеник. Он же — директор полутора десятка фирм, которые входят в группу компаний Nova. Водители грузовых автомобилей своим работодателем также назвали Nova.

Как установил журналист “ПТЗ говорит”, землю и снег забирают с расположенных неподалеку строительных площадок. Дома эти возводит Nova.

Чиновники, кажется, прекрасно знают о терриконе, который растет на Мончегорской. Женщины перечисляют структуры и фамилии служащих, к которым они обращались. По словам Ирины Пановой, некоторые сюда даже выезжали. Но на количество разгружающихся самосвалов это никак не повлияло.

— Я сейчас звонила в Роспотребнадзор, — говорит Елена, живущая в нескольких метрах от новой свалки. — Мне сказали, что нужно заснять, откуда они вывозят… В мэрии мне заявили: дескать, по-человечески мы вас понимаем. А законно это или незаконно — они же на свой участок возят!

В Роспотребнадзор обращалась и Панова. Но, оказывается, гора строительных отходов посреди жилого района — не повод рассматривать жалобу, если она подана не через “Госуслуги”.

"Я подала заявление через сайт Роспотребнадзора. Приложила фотографии, всё. Там есть выбор: либо подавать через сайт государственных услуг, либо нет. Я выбрала второй вариант, потому что “Госуслугами” не пользуюсь. И вчера мне позвонили и сказали: вы должны подтвердить, что вы — это вы. Для этого нужно зарегистрироваться на “Госуслугах”... Я человек советской закалки, я им сказала: “Взяли ж..у в руки и ногами пошли и посмотрели!”

Настойчивость Пановой была вознаграждена. Сотрудники Роспотребнадзора… нет, не выехали на место. Они прислали письмо, в котором потребовал от женщины лично явиться в управление, чтобы идентифицировать ее личность. И на всякий случай припугнули судом.

"Ваше заявление поступило без прохождения процедуры идентификации на едином портале государственных и муниципальных услуг. Для принятия решения о проведении контрольного мероприятия… необходимо провести мероприятия, направленные на установление личности заявителя. С этой целю, а также в целях оценки достоверности поступивших сведений предлагаем вам прибыть для опроса управления. При себе иметь паспорт, средство индивидуальной защиты.

Материалы и документы просим предоставить до опроса в форме электронных документов через портал государственных услуг. Одновременно предупреждаем, что Управление вправе обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных в связи с рассмотрением обращения, если были указаны заведомо ложные сведения",

— говорится в письме.

Поняли, да? Роспотребнадзор не может проверить информацию о свалке строительных отходов в жилом микрорайоне, пока заявитель не придет с паспортом! Сам факт наличия горы отходов, оказывается, не является достаточным поводом начать проверку. Интересно, а если сотрудник ведомства лично ненароком проедет по Мончегорской и увидит гору снега, земли и обломков, он что сделает: отвернется?!

В том, что это именно свалка, убеждена депутат Петросовета, профессиональный эколог и юрист Ольга Тужикова.

— Зафиксировано наличие следующих видов отходов: строительные отходы, грунт с вкраплениями строительных отходов, отходы металлического лома, древесные отходы от разборки зданий, глина. В соответствии с законом запрещается сброс отходов производства и потребления в недра и на почву.

Статьей 42 Земельного Кодекса Российской Федерации установлено, что собственники земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием. Данный участок имеет целевое использование не для размещения отходов, а для жилой застройки, — заключает Ольга Тужикова.

Свалку фактически признала и сама компания Nova, куда “Петрозаводск говорит” обратился за комментарием.

"Складирование снега и строительных отходов на указанном участке было временной мерой. В срок до 28 февраля весь объем снега и отходов будет вывезен в надлежащем порядке",

— ответили в компании.

В Администрации Петрозаводска сообщили, что правила благоустройства запрещают несанкционированное размещение снега, но это не касается частной территории, а эта земля именно частная. Теперь будет рассматриваться вопрос о проведении земельного контроля, но пойдут туда чиновники “не сегодня”.

К слову, Ольга Тужикова напоминает, что несоблюдение требований закона при обращении с отходами карается штрафом — до двухсот пятидесяти тысяч для юрлиц — или приостановлением деятельности на срок до девяноста суток. Однако это, конечно, если факт нарушения установят. А как же его установить, если местные жители жалуются не через сайт госуслуг?..