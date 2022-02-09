Штраф в полмиллиона не заставил построить очистные в поселке Пиндуши

Очередной штраф за не построенные очистные сооружения должна заплатить администрация поселка Пиндуши в Медвежьегорском районе. Власти его оплатили, но сооружений как не было, так и нет, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

Администрацию поселка Пиндуши в Медвежьегорском районе уже давно через суд обязали построить очистные сооружения. Добровольно чиновники это решение не исполняли, производство передали судебным приставам.

Очистные сооружения должны были появиться в одной из деревень поселка Пиндуши. Должнику давали отсрочку, но она закончилась, а власти так и не приступили к строительству.

Администрацию неоднократно штрафовали. В 2020 году появилась новая норма в законодательстве РФ, согласно которой неисполнение должником требований в срок, вновь установленный приставом-исполнителем после вынесения постановления о наложении административного штрафа, влечет более суровое наказание.

В апреле прошлого года суд назначил администрации штраф в размере 500 тысяч рублей. Власти обжаловали решение Медвежьегорского суда в Верховный суд Карелии, но тот оставил жалобу без удовлетворения.

Администрация оплатила штраф в декабре прошлого года. Должнику вручили новое требование об исполнении решения суда. // Фото: Olga1205/pixabay.com