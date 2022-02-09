09 февраля 2022, 19:41
Как петрозаводские инспекторы «заваливают» начинающих водителей
В студии ТК «Ника плюс» молодой человек, который сдал экзамены на водительские права только с четвертого раза
Статистика ГИБДД за прошлый год: по российской статистике за 8 месяцев 2021 года с первого раза на права сдали только 13,6 процента учащихся автошкол.
С апреля прошлого года из практической части экзамена исключили проверку навыков управления автомобилем на закрытых площадках, сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей только в условиях реального дорожного движения.
Чаще всего будущие водители ошибаются при парковке задним ходом в бокс или гараж и при параллельной парковке задним ходом. Также экзаменуемые забывают включать сигнал поворота, неуверенно пользуются системой управления и не предоставляют преимущества другим участникам дорожного движения. (Видео)