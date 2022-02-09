Улицы, с которых ночью вывезут снег, назвали в мэрии Петрозаводска

Подрядчики этой ночью вновь будут очищать от снега улицы Петрозаводска. Работы запланированы в центре, Первомайском районе, на Зареке, Ключевой, Кукковке и Перевалке, сообщили в мэрии.

В среду, в ночь на 10 февраля, специализированная техника будет задействована на Ключевском шоссе, Первомайском проспекте, набережной Гюллинга, улицах Пархоменко, Промышленной и Сортавальской, а также Гоголевском путепроводе.

Администрация города круглосуточно контролирует работу подрядчиков. // Фото, видео: источник