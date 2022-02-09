Фельдшер «скорой» рассказала о проклятиях агрессивных пациентов
Об «артиллерийском обстреле», который обрушился в условиях пандемии на станцию скорой медицинской помощи в Петрозаводске, рассказала фельдшер Ольга Чайка на своей странице ВКонтакте. Она призвала пациентов к уважению медиков, которым сейчас приходится очень нелегко.
Некоторые из них работают сутками, потому что их коллеги тоже болеют. За 12-часовую смену перерыв делают лишь дважды, и то на 20-30 минут.
- Нагрузка на бригады и днем, и ночью одинаково адовая, - призналась Чайка. - Но если днем она переносится легче, то ночь берет свое. Жалко смотреть на работников, уходящих после ночной смены домой. Дошли бы хоть.
Фельдшер написала, что вызовов множество. Причем многие, отчаявшись дозвониться в поликлинику, обращаются в «скорую» с повышенной температурой. Некоторые люди проявляют явную агрессию, ругаются.
- За 12-часовую смену, а некоторым диспетчерам приходится работать и сутки, удается услышать предсказание своей судьбы и судьбы своих родственников на ближайшее время. Мы понимаем, что ожидание бригады скорой затягивается в условиях нехватки кадров и на фоне пандемии. Но от того, что вы, уважаемые наши пациенты, ругаетесь и посылаете проклятья нам, вам легче не станет, - объяснила медик. // Фото: источник