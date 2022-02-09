Фельдшер «скорой» рассказала о проклятиях агрессивных пациентов

Об «артиллерийском обстреле», который обрушился в условиях пандемии на станцию скорой медицинской помощи в Петрозаводске, рассказала фельдшер Ольга Чайка на своей странице ВКонтакте. Она призвала пациентов к уважению медиков, которым сейчас приходится очень нелегко.

Некоторые из них работают сутками, потому что их коллеги тоже болеют. За 12-часовую смену перерыв делают лишь дважды, и то на 20-30 минут.

- Нагрузка на бригады и днем, и ночью одинаково адовая, - призналась Чайка. - Но если днем она переносится легче, то ночь берет свое. Жалко смотреть на работников, уходящих после ночной смены домой. Дошли бы хоть.

Фельдшер написала, что вызовов множество. Причем многие, отчаявшись дозвониться в поликлинику, обращаются в «скорую» с повышенной температурой. Некоторые люди проявляют явную агрессию, ругаются.