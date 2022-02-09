Ветхий дом не могут ремонтировать и хотят признать исторически ценным

Судьбу многострадального дома № 33б по проспекту Ленина в Петрозаводске чиновники 9 февраля обсуждали с жильцами. На встречу с жителями разрушающегося строения пришли замглавы города Юлия Мизинкова, глава Петросовета Надежда Дрейзис, представители Минстроя и Фонда капремонта Карелии, сообщили в мэрии.

Напомним, дом давно находится в плачевном состоянии – его построили еще в 1940 году и с тех пор ни разу не ремонтировали капитально. Здание включили в план на 2023 год, но оказалось, что капремонт по соответствующей программе в нем делать нельзя.

Он настолько плох, что сначала следует провести аварийно-восстановительные работы. По закону деньги на это за счет программы капремонта выделить не могут. Собрать их с жителей нереально.

Здание можно признать аварийным и снести, но никто этого не желает, дом имеет богатую историю.

Юлия Мизинкова сообщила жильцам, что есть лишь один вариант попробовать признать дом объектом культурного наследия. Тогда можно будет привлечь деньги из бюджета на аварийно-восстановительные работы.

Жильцы эту идею поддержали, теперь они должны написать заявление в Управление по охране объектов культурного наследия Карелии. Но нужно обязательно указать, почему этот дом заслуживает такой статус. // Фото: источник