Интернат для людей с психическими расстройствами построят в Карелии

Дом-интернат для страдающих от психических расстройств людей построят в Пряжинском районе. Он будет располагаться в поселке Матросы, уточнили в Минсоцзащиты РК.

Проектно-сметную документацию разработает компания из Пензы, госконтракт с ней заключили еще в декабре минувшего года. Социальное учреждение сможет вместить 250 подопечных.

Новый дом-интернат решили построить, потому что в уже существующих износилась материально-техническая база. Кроме того, нужны современные подходы в сфере комплексной безопасности и организации социального обслуживания в целом. // Фото: KlausHausmann/ pixabay.com