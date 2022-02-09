В гостиницы в центре Петрозаводска пришли с рейдами

Сотрудники городской администрации продолжают инспектировать объекты сферы услуг и торговли в Петрозаводске. Они проверяют, как персонал соблюдает направленные на борьбу с COVID-19 меры, сообщили в мэрии.

На текущей неделе чиновники зашли в гостиницы в центре Петрозаводска. Они убедились в том, что везде в зоне приема постояльцев есть санитайзеры и защитные экраны, что соблюдается масочный режим.

Также проверяющие смотрели, как граждан информируют о профилактике ковида и изучали выполнение других противоковидных требований. // Фото: источник