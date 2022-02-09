Новая автостанция открылась в поселке Пряжа

Новая автостанция открылась 9 февраля в Пряже. Она расположена на ул. Мелентьевой, на месте старого здания автовокзала, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Объект пришел в негодность и не использовался, его отреставрировали по целевой федеральной программе развития Карелии за 30,5 миллиона рублей. К новому зданию подвели водопровод и канализацию, обустроили сети отопления.

В помещении оборудовали комфортный зал ожидания, там можно не только отдохнуть, но и узнать расписание, купить билеты. В ближайшее время в здании установят автоматы по продаже кофе и чая.

Предполагается, что через автостанцию пройдут 12 межмуниципальных маршрутов межрегионального, междугороднего и пригородного сообщения.

В частности, это маршруты № 965 «Петрозаводск – Санкт-Петербург через Олонец», № 2342/807 «Петрозаводск – Санкт-Петербург через Питкяранту, Сортавала, Лахденпохья, Приозерск». Объем пассажирских перевозок составит до 150 человек в сутки.

Перрон около автовокзала тоже реконструировали, теперь на нем можно одновременно проводить посадку сразу на три рейса.

На территории автовокзала поменяли асфальт, поставили КПП и ограждения, смонтировали освещение, сделали стоянку для автобусов и парковку для машин пассажиров.

Всего в рамках федеральной целевой программы развития Карелии в республике запланировано строительство трех автовокзалов — в Пряже, Пудоже и Петрозаводске. Все должны быть сданы в этом году. // Фото: источник