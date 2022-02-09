Сельских педагогов поторопили с заявлениями на компенсацию квартплаты

В Законодательном собрании Карелии рассказали о новых правилах выплат компенсаций работникам образования на селе. Теперь им не нужно постоянно предоставлять работодателю квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг; однако, чтобы получить льготу за январь 2022 года, нужно поторопиться.



Важную для сельских педагогов информацию обнародовали на заседании комитета по образованию, спорту и молодежной политике. Министр социальной защиты Ольга Соколова сообщила, что благодаря региональному закону, принятому в прошлом году, работники должны подать заявление на компенсацию только один раз. Далее центр социальной работы самостоятельно будет запрашивать сведения о жилищных и коммунальных расходах и выплачивать за них компенсацию.



Председатель комитета Галина Гореликова уточнила, что ранее педагоги ежемесячно вынуждены были нести квитанции своему работодателю. Теперь этого делать не надо, хватит только заявления в органы соцзащиты. Но подать его надо как можно раньше.

«Постановлением правительства предусмотрен период, в течение которого граждане могут предоставить заявление в течение первого квартала, то есть до 31 марта. И в этом случае компенсация будет назначена с 1 января текущего года. В прочих случаях выплата будет осуществляться в месяце, следующем за подачей заявления»,

— рассказала Соколова.



При этом, согласно новым же правилам, компенсации исключены из совокупного дохода педагогов, иными словами — больше не являются частью их зарплаты.

Чтобы довести зарплаты до значений, определенных указами президента, потребуются бюджетные вливания из регионального бюджета. Средняя сумма составила 4 тысячи рублей на каждого педагога, сообщили в министерстве образования. (фото pixabay.com, Edar)