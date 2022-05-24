24 мая 2022, 14:28
В Прионежском районе ожидаются перебои в освещении автотрассы «Кола»
Временные отключения продлятся в течение полумесяца
Ориентировочно с 25 мая по 12 июня предполагается отключение системы освещения на 451 км федеральной трассы (вблизи съезда к СОТ «Лучевое-1»). Об этом предупредили в пресс-службе Упрдор «Кола».
«Причина временного обесточивания осветительных приборов – выполнение необходимых работ с электрооборудованием»,
- сообщили в организации.
В связи с чем водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными при движении по этому участку дороги в темное время суток. Фото: pixabay.