24 мая 2022, 14:01
В Петрозаводске новый виток борьбы с наркоманией
Горожан призывают оказать содействие в пресечении распространения запрещенных веществ
26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В Петрозаводске с 26 мая в течение месяца правоохранители проведут ряд профилактических мероприятий, сообщили в пресс-службе МВД.
В связи с чем сотрудники правоохранительных органов призывают горожан оказать содействие в пресечении незаконного оборота наркотиков. Сообщить о местах хранения, продажи и распространения этой заразы, а также о лицах, причастных к подобным преступлениям, можно по телефонам:
- 739-154 (отдел полиции № 1),
- 739-240 (отдел полиции № 2),
- 755-000 (отдел полиции № 3),
- 715-327 (дежурная часть) или 112. Фото: obr55.ru