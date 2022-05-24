В Петрозаводске новый виток борьбы с наркоманией

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В Петрозаводске с 26 мая в течение месяца правоохранители проведут ряд профилактических мероприятий, сообщили в пресс-службе МВД.

В связи с чем сотрудники правоохранительных органов призывают горожан оказать содействие в пресечении незаконного оборота наркотиков. Сообщить о местах хранения, продажи и распространения этой заразы, а также о лицах, причастных к подобным преступлениям, можно по телефонам: