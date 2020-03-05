В поселках Карелии с умерших требовали плату за разрушенные дома

Прокуратуры Карелии проверила, насколько законно жителям Паданского поселения в Медвежьегорском районе выставляли счета за социальный наем жилья. В частности, с людей требовали плату за проживание в домах, которых уже нет. Что еще невероятнее, квитанции присылали давно умершим людям. Всё это надзорный орган посчитал грубым нарушением, хотя муниципальные чиновники полагали совсем иначе.

Прокурорская проверка была проведена по обращению спикера Законодательного собрания Элиссана Шандаловича. Шандалович, в свою очередь, отреагировал на публикации в СМИ, первой из которых была наша. Журналист портала «Петрозаводск говорит» съездил в поселок Шалговаара, где встретился с местными жителями. Люди рассказали, что в их домах десятилетиями не делался ремонт, и они латали муниципальное жилье самостоятельно, за свои деньги. Местные жители показали дом, сгоревший в 2018-м, и другой, где десять лет назад обвалилась крыша; за «проживание» в этих строениях тоже прислали квитанции. А жительница поселка Ахвенламби (он относится к Паданскому поселению) рассказала, что аналогичный квиток пришел ее давно умершему односельчанину.

Во время подготовки материала «ПТЗ говорит» не удалось получить комментарий у районных властей: именно они выставили счета. Однако уже после публикации текста наш корреспондент побеседовал с главой администрации Медвежьегорского района Сергеем Яляевым. Чиновник честно и откровенно заявил, что не видит в произошедшем никакой проблемы. Дело в том, что жилой фонд Паданского поселения в ведение района передали совсем недавно. Власти просто не успели сориентироваться.

– Районная администрация начала исполнять эти полномочия с прошлого года. Как только нам было передано имущество – жилые дома, – мы с учетом действующего законодательства начислили плату за соцнаем. Уровень начисления мы взяли нормативный, использовали понижающий коэффициент. То есть мы выставили минимальную плату по всем жилым домам, которые были нам переданы постановлением правительства.

Ошибки, которые были в квитанциях, это технические ошибки. База берется из разных источников. Мы не ходили по каждой квартире и не выявляли квартиросъемщиков. Корректировка вносится в текущем режиме при поступлении заявок. Мы должны были получить ответную реакцию от жителей. Проживают они там, не проживают… И дальше начать обследование жилого фонда.

– Все-таки присылать заведомо неверные квитанции – это как-то странно, – заметил журналист.

– 154 населенных пункта в Медвежьегорском районе! А специалистов в отделе ЖКХ только пятеро… Всегда этот вопрос решался в рабочем режиме.

Также Сергей Яляев пояснил, что инвентаризация заняла бы несколько месяцев, и если бы квитки прислали уже после нее, там были бы совсем другие суммы. Которые вызвали бы еще большее недовольство.

Журналист поинтересовался, как можно было передать району дом, от которого после пожара осталась только печка. И кто его, вообще, в таком виде принял.

– Это недоработка однозначно, – признал Яляев. – Недоработка в оформлении документации. Сгоревший дом – это объект, который всё равно числится в реестре. Там прописаны люди, которых надо расселять.

Мы спросили, что будет с людьми, которые самостоятельно ремонтировали дома. Например, жительница Ахвенламби потратила на ремонт муниципального строения 200 тысяч рублей.

– Мое мнение, что с ними не будет ничего, – ответил глава администрации. – Плата за соцнаем как раз и взимается для того, чтобы производился текущий ремонт жилья. Квартиросъемщикам плата не начислялась, то есть они сами должны были содержать это жилье. Теперь, с учетом того, что у нас нет управляющей компании, мы можем заключить соглашение, что люди будут и дальше вкладывать деньги, а мы будем их освобождать от платы.

Сергей Яляев сообщил, что благодаря публикациям чиновники получили ту самую «обратную реакцию».

– Многие поселения брошены были. То, что мы наводим порядок, это позитивно. Думаю, мы сможем пережить данное негодование. Составим диалог с жителями, найдем понимание.

Судя по пресс-релизу, который 5 марта опубликовало Законодательное собрание Карелии, у прокуратуры местные чиновники понимания не нашли. Надзорный орган посчитал неправомерным требовать плату за разрушенные и сгоревшие дома. Кроме того, как выяснилось, со многими гражданами вовсе не было договоров соцнайма.

– По выявленным фактам нарушения прав граждан главе Администрации Медвежьегорского района внесено представление, – сообщает пресс-служба ЗС. – Устранение выявленных нарушений закона взято прокуратурой Карелии на контроль.

Как полагает наше издание, надзорному органу предстоит еще много работы. Например, теперь хотелось бы получить правовую оценку того факта, что местные жители за свой счет ремонтировали школу. Об этом тоже говорится в нашей публикации. Сергей Яляев назвал это одним из проявлений волонтерства.

– Очень много делается на добровольной основе. Это нормальное явление, когда в связи с дефицитом средств подключаются общественники, – заявил руководитель районной администрации.

Мы же считаем нормальным, когда государство не перекладывает свои полномочия на плечи налогоплательщиков. И не вынуждает деревенских жителей самостоятельно чинить учебное заведение. Которое, кстати, вскоре все равно закрыли.