В понедельник в Карелии потеплеет почти до нуля

Завтра, 22 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -3, -5°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, вечером на юго-западе местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине дня по западным районам местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -8, -13°С, местами до -20°С, днем -1, -6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-9, пасмурно, снег.

В Сегеже -5-10, переменная облачность, снег.

В Сортавале -1-5, пасмурно, вечером сильный снег.

Ожидается умеренная геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»