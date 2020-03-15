В понедельник в Карелии потеплеет до плюс 4

Завтра, 16 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег, слабая метель, днем осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -3-5, днем +1+3.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, метель, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0-5, на востоке до -9, днем -1+4.

В Костомукше -4+1, переменная облачность, снег.

В Сегеже -2+2, переменная облачность, снег с дождем.

В Сортавале -1+3, переменная облачность, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.