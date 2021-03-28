В понедельник на дорогах Петрозаводска будет много полиции

В начале рабочей недели в столице Карелии пройдет рейд «Контроль трезвости». Акцию анонсировали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Сотрудники дорожной полиции просят водителей с пониманием отнестись к кратковременной остановке 29 марта.

В ГИБДД напомнили о наказании за вождение в нетрезвом виде. В первый раз санкции предусматривают крупный штраф, лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении грозит уголовная ответственность.

О нетрезвых автомобилистах и других нарушениях ПДД можно сообщать ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу ГИБДД по телефону 71-59-00.

Напомним, в минувшие выходные в Медвежьегорском районе была остановлена женщина, находвишаяся в состоянии опьянения. В автомобиле ее машины находился ребенок. (фото vk.com)