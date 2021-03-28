Нетрезвая женщина-водитель перевозила ребенка в автомобиле

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии остановили для проверки автомобиль ВАЗ Медвежьегорском районе. За рулем находилась 36-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. В салоне находился ребенок, сообщили в дорожной полиции.

Автолюбительницу проверили на опьянение - приборы показали 1,073 промилле. В отношении нарушительницы составили административные материалы. Ей предстоит заплатить штраф 30 тысяч рублей. По решению суда она будет лишена водительских прав на срок от полутора до двух лет.

В минувшую субботу, 27 марта, в Прионежском районе от управления был отстранен 38-летний водитель, который ранее был лишен прав. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

В дорожной полиции напомнили о том, какое наказание грозит за управление транспортным средством водителем, лишенным прав. Санкция предусматривает штраф, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. (фото Госавтоинспекция РК)