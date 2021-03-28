28 марта 2021, 13:44
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Автомобиль развернуло на пешеходном переходе в Петрозаводске

Дорожный инцидент в столице Карелии попал на запись камеры уличного наблюдения

Накануне вечером ДТП произошло в районе Президентского кадетского училища в Петрозаводске.

27 марта в 21:59 автомобиль развернуло на Комсомольском проспекте на пешеходном переходе. Дорожный инцидент запечатлела камера уличного наблюдения компании «Ситилинк».

Вероятно, водитель мог не справиться с управлением, сообщает dtpptz.ru. Легковой автомобиль занесло, развернуло и откинуло на газон и ограждение. Обошлось без жертв.

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ДТП
Комсомольский проспект
новости петрозаводска
пешеходный переход