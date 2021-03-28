28 марта 2021, 10:14
Опубликовано видео с места ДТП на мосту между Кукковкой и Древлянкой
Дорожный инцидент произошел вечером 27 марта в Петрозаводске
Накануне вечером жесткое ДТП произошло на мосту между Кукковкой и Древлянкой в столице Карелии. В результате аварии образовалась пробка.
Очевидцы выложили видео с места дорожного происшествия в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
На записи с видеорегистратора можно рассмотреть два поврежденных автомобиля.
Участники паблика удивились, как могло произойти столкновение.
«Вода с под колес летела, проезжал там, удивился, как так ДТП создали летуны», - написал один из комментаторов. Кто-то предположил, что было скользко.