Автомобиль «Форд Фокус» разворотило на федеральной трассе в Карелии

Жесткая авария произошла сегодня днем на федеральной трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе. В ДТП попал 46-летний житель Лахденпохьи.

По сообщению местной Госавтоинспекции, 26 марта около 14 часов водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и влетел в опору уличного освещения. Фотографии с места дорожного происшествия появились в паблике «Лахденпохья-Навсегда!».

Как видно на кадрах, переломить опору машине не удалось, но фонарь немного накренился. Автомобилю крепко досталось.

Водитель получил травмы. Его госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ. Проводится проверка.