26 марта 2021, 17:52
Автомобиль «Форд Фокус» разворотило на федеральной трассе в Карелии
46-летнего водителя госпитализировали после аварии на магистрали «Сортавала» в Лахденпохском районе
Жесткая авария произошла сегодня днем на федеральной трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе. В ДТП попал 46-летний житель Лахденпохьи.
По сообщению местной Госавтоинспекции, 26 марта около 14 часов водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и влетел в опору уличного освещения. Фотографии с места дорожного происшествия появились в паблике «Лахденпохья-Навсегда!».
Как видно на кадрах, переломить опору машине не удалось, но фонарь немного накренился. Автомобилю крепко досталось.
Водитель получил травмы. Его госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ. Проводится проверка.