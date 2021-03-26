26 марта 2021, 17:52
Автоклуб 10 RUS

Автомобиль «Форд Фокус» разворотило на федеральной трассе в Карелии

46-летнего водителя госпитализировали после аварии на магистрали «Сортавала» в Лахденпохском районе

Жесткая авария произошла сегодня днем на федеральной трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе. В ДТП попал 46-летний житель Лахденпохьи.

По сообщению местной Госавтоинспекции, 26 марта около 14 часов водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и влетел в опору уличного освещения. Фотографии с места дорожного происшествия появились в паблике «Лахденпохья-Навсегда!».

Как видно на кадрах, переломить опору машине не удалось, но фонарь немного накренился. Автомобилю крепко досталось.

Водитель получил травмы. Его госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ. Проводится проверка.

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«Сортавала»
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