В подвале дома в Петрозаводске замуровали кошек

В подвале одного из петрозаводских домов замуровали целое кошачье семейство, сообщает ГТРК «Карелия».

Сделала это управляющая компания после жалоб некоторых жильцов. О том, что там находится в общей сложности более десятка животных – взрослых особей и котят, они знали, но проблемы не увидели.

- Зачем вы замуровали все, там же кошки? – поинтересовалась одна из жительниц дома в управляющей компании.

- Мы сейчас там будем все обрабатывать хлоркой, что вы беспокоитесь, их живых там все равно не останется, - ответили женщине.

После возмущения жильцов одно помещение в подвал все же открыли. Общественники намерены забрать оттуда кошек, пока с ними еще не придумали что-то поделать.