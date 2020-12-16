В Питкяранте пьяный водитель таранил столб электросетей

Сегодня ночью, около половины второго, пьяный водитель на автомобиле Toyota Camry не справился с управлением в Питкяранте, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Автомобиль вылетел в кювет и затем врезался в столб электрических сетей. В результате столкновения машина получила серьезные повреждения. Водитель, 27-летний мужчина, привлечен к ответственности за пьяное вождение.

Также, будет наказан и владелец транспортного средства – за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Обоим фигурантам происшествия грозит штраф по 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото из группы Госавтоинспекция Карелии