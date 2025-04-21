В Питкяранте оштрафовали компанию, которая долго разбиралась с аварией

Зимой в Питкяранте многоквартирные дома были отключены от водоснабжения, компания нарушила нормативы устранения аварии и обеспечения восстановления подачи. Директор предприятия ничего не сделал, чтобы исправить ошибку, из-за чего его привлекли к административной ответственности, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Карелия.

После зимнего инцидента прокурор внес директору компании и главе муниципального округа представления. Однако проблема не была решена. Тогда прокурор привлек руководство предприятия к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ - невыполнение законных требований прокурора. Теперь директор обязан выплатить штраф в размере 2 тыс. рублей.

Прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений закона. © «Петрозаводск говорит»