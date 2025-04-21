Масштабная акция «Свеча памяти» прошла в карельском поселке

Взрослые и дети почтили память советских граждан, погибших от фашистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах. Акция «Свеча памяти» прошла у обелиска жителям Эссойлы, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Участники акции выложили из 140 горящих свечей цифру 80 в память о погибших земляках. В этом году исполняется восемьдесят лет, как закончилась самая жестокая и кровопролитная война ХХ века.

«Родина будет помнить всех защитников. Сохраним эту память на века»,

— прозвучали в тишине слова ведущих.

Жители поселка Эссойла благодарны спонсорам, оказавшим благотворительную помощь в проведении акции, а также активистам «Движения первых» Эссойльской школы за помощь в ее организации и проведении.

Эссойльчане искренне пожелали всем мирного неба, добра и памяти о павших.