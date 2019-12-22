В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

По его словам, после ухода с работы число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля.

Затем к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты, который в будущем году составит 5686,25 рубля.

При этом глава ПФР добавил, что, если пенсионер решит снова пойти работать, проведенная индексация отменена не будет.