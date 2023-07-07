В Петрозаводской школе №55 откроют дополнительный 1 класс

Во время трансляции Глава Карелии заострил внимание на вопросах комплектования школ республики в преддверии начала учебного года. Речь зашла, в том числе, о самой крупной новой школе региона – школе № 55 в Петрозаводске.

Некоторые помещения в образовательном учреждении мы уже переоборудовали под 1 классы. Прошу Романа Геннадьевича рассмотреть возможность формирования ещё одного первого класса на базе школы № 55. В первую очередь, туда должны будут пойти дети, которые проживают поблизости,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Как мы уже писали ранее, Глава Карелии отметил, что по итогам совместных выездных совещаний с руководством столицы республики обозначена потребность в строительстве ещё одной школы в петрозаводском микрорайоне Древлянка. Всего же в городской агломерации в ближайшие годы необходимо будет построить порядка 5 новых общеобразовательных организаций. Речь идёт не только о Петрозаводске, но и о селе Заозерье в Прионежском районе.

Пристройка на 100 мест к старой школе в Заозерье, конечно, сегодня не решит проблему. С учетом развития в поселке индивидуального жилищного строительства здесь потребуется новое учреждение минимум на 400 мест. Нужно готовить проект большого объекта, а возможно даже замахиваться на строительство полноценной городской школы для 800 или 1000 учеников,

– сказал Глава региона.