В петрозаводском детсаде решили судьбу группы для детей-аллергиков

Текст и фото: Антонина Кябелева

Звонок из расположенного на Перевалке петрозаводского детского сада № 114 «Лесовичок» не на шутку встревожил родителей, которые водят своих детей в специальную группу для больных с тяжелыми формами аллергии. Родителей по одному вызывали к заведующей на разговор. О чем пойдет беседа, точно не говорили, мол, заведующая детским садом Лидия Алферова сама введет в курс дела.

Причину, по которой родители забеспокоились сразу после приглашения прийти на разговор, легко объяснить. В 2019 году группу для детей-аллергиков в детском саду № 114 уже пытались закрыть. Тогда Лидия Алферова рассказала журналисту нашего издания, что организация специальной группы для больных детей, которую она сравнила с санаторием, – это «очень затратно для государства и нецелесообразно».

Родителям удалось отстоять группу, которая дает дошкольникам шанс на нормальную жизнь без жутких приступов удушья, постоянных вызовов скорой помощи и продолжительного лечения. Но, как говорится, осадок остался. Точнее страх, что рано или поздно вновь начнут искать «выгоду» для государства.

18 августа на беседу с Лидией Алферовой отправилась Ольга, чей пятилетний сын посещает группу для аллергиков. Ей объяснили, что в группе почти не осталось детей от 4 до 7 лет, в связи с чем необходимо что-то решать. Если раньше «Лесовичок» посещали десять дошколят, страдающих тяжелыми формами аллергии, то с 1 сентября осталась ровно половина. Остальные идут в первый класс или решили перейти в обычные группы.

«Как мне объяснили, нужно принимать решение. Либо раскидать детей по обычным группам, если родители согласятся, либо принимать в группу маленьких детей. Моему сыну пять с половиной лет. Мне предложили отправить его в общеобразовательную группу. Я, конечно, отказалась. Если бы мой сын мог ходить в общеобразовательную группу, то не было бы никаких проблем. Мы пробовали год ходить в детский сад №110, в обычную группу. Знаете, как мы тогда жили? Три дня в садике – три недели с ингаляторами и вызовами скорой. Я не могу отправить ребенка в обычную группу. У нас двое детей, я тогда просто не смогу работать, а муж всех финансово не потянет»,

- рассказала Ольга.

По ее словам, главный аргумент заведующей состоял в том, что, если группу оставлять, то придется принимать маленьких детей. Дескать, между воспитанниками будет слишком заметная разница в возрасте, что затруднит социализацию старших детсадовцев и не позволит качественно подготовить их к школе.

«Я ответила, что если уж выбирать между здоровьем и подготовкой к школе, конечно, я выберу здоровье»,

- заметила Ольга.

Женщина вспомнила, как намучилась со старшим сыном, когда она не знала о существовании специальных групп для аллергиков.

«Моему ребенку эта группа просто жизненно необходима. Это не прихоть родителей. Для моего ребенка – это спасение. Нельзя отбирать у детей шанс почувствовать себя здоровыми»,

- заметила Ольга.

Много теплых слов женщина сказала в адрес воспитателей: «У нас замечательные воспитатели - Татьяна Юрьевна и Ирина Васильевна. Они слету нашли подход к моему сыну, расположили его к себе, хотя это весьма не просто. Сын обожает воспитателей. Он сразу со второго дня стал оставаться на целый день. Им удалось создать в группе удивительный микроклимат, сдружить детей. Сын с нетерпением ждет, когда снова сможет пойти в садик».

Анастасия и Евгений до недавних пор в специальную группу водили двоих детей – дочку и сына. Но 1 сентября Анечка станет первоклассницей. Судьбу сына встревоженные супруги пошли выяснять в детский сад 20 августа.

«В обычной группе невозможно создать необходимые условия. Наши дети находятся в помещениях, где нет ни штор, ни ковров. Поддерживается определенная температура воздуха, уровень влажности, помещения регулярно обеззараживаются. Все знают, что нельзя одежду стирать «Тайдом», так как ребенку может стать плохо. У нас нет в группах цветов. Никому из родителей не придет в голову принести в подарок шоколадку или конфеты. Когда бывают дни рождения, дарят блокнотики, карандашики, игры. Если люди не сталкивались с аллергией, то им трудно понять, насколько осторожными приходится быть. Я по ночам не решаюсь крепко уснуть, чтобы не упустить момент, если дочка станет задыхаться»,

- рассказала Анастасия.

По ее мнению, длительная ремиссия, которая сейчас наблюдается у ее детей, – это результат того, что дети ходят в специальную группу, где строго соблюдаются правила, жизненно необходимые для аллергиков. «У нас был случай с дочкой. Пригласили фотографа и не предупредили родителей. Всех детей собрали в спортивном зале и фотографировали в обнимку с мягкими игрушками. Анечке стало плохо, мы забрали ее с фотосессии и были вынуждены сразу отвезти в больницу. Ребенок стал задыхаться. Больше такого не повторялось. Теперь все фотосессии проходят только с разрешения родителей», - вспомнила Анастасия.

Спровоцировать приступ может даже запах рыбы. По словам Евгения, безобидная для обычных людей рыбная котлета у аллергика может вызвать отек Квинке.

«Естественно, мы все согласились, что наши дети обойдутся без рыбы. Половине детей ее просто нельзя. У нашей группы есть отдельный выход. Когда других детей кормят рыбой и в коридоре появляется запах, то группу выводят в обход столовой»,

- сказал Евгений.

Как и Ольга, Анастасия и Евгений безмерно благодарны воспитателям группы и нянечке Любовь Юрьевне, которые окружили их детей любовью и заботой.

Понятно, что перед встречей с заведующей детским садом супруги заметно нервничали, боясь услышать новость о закрытии группы. Дело в том, что в соцсетях родители познакомились с петрозаводчанкой Викторией. Она рассказала, что хотела отдать ребенка в группу для аллергиков. Ей сообщили, что такая возможность есть в детсаду на Перевалке, но группа скорее всего закроется. Это известие лишь усилило беспокойство перед визитом к Лидии Алферовой.

Взволнованные родители попросили журналиста нашего издания поприсутствовать на встрече с заведующей детсадом. Лидия Алферова встретила журналиста в штыки, наотрез отказавшись общаться с родителями в присутствии представителя прессы.

"Я уже встречалась с родителями данной группы. У меня была беседа с ними по вопросу организации работы группы с 1 сентября. Никакого криминала, никаких подводных камней… Я не буду беседовать с вами в присутствии журналиста",

- сказала Лидия Алферова.

Журналисту пришлось подождать результата встречи за пределами кабинета заведующей. Евгений и Анастасия вышли из детского сада приободренные. Лидия Алферова заверила их, что группа для аллергиков продолжит работать. Правда, в нее будут принимать детей, начиная с трехлетнего возраста. Анастасия отметила, что, если на предыдущих встречах родители испытывали психологическое давление, их пытались убедить перевести детей в обычные группы, то у них разговор с заведующей получился вполне конструктивный.

В общем, группа для детей-аллергиков в детском садике на Перевалке останется, и там сейчас много свободных мест. В Петрозаводске всего три детских сада, где существуют подобные группы. Так что у родителей, воспитывающих детей с тяжелыми аллергическими реакциями, есть возможность подать заявку в детсад № 114, где созданы безопасные условия для больных детишек.

Так случилось, что 23 августа на планерке в петрозаводской администрации зашла речь о группах для дошкольников, страдающих тяжелыи форами аллергии. Люди жалуются, что в свободном доступе нет информации о том, где существуют подобные группы, как туда попасть, и какие требования предъявляются при приеме. Сотрудники администрации пытались оправдаться, что работа "идет в ручном режиме", а информацию нужно искать на сайте образовательных организаций. Проблема в том, что петрозаводчане просто не знают, в какие образовательные организации нужно обращаться. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский потребовал, чтобы информация о специальных группах для больных детей была доступна для граждан. Он заметил, что на сайте городской администарции "заблудиться легче, чем что-то найти".

На планерке было отмечено, что в Петрозаводске зафиксирован рост детей с серьезными нарушениями здоровья. Не исключено, что родители, чьи дети нуждают в помощи, просто не знают, куда обратиться.