В Приладожье покупают воду в канистрах и опасаются вспышки ковида

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский побывал в Рауталахти по просьбе местных жителей разобраться с длительным отсутствием воды.

Лето выдалось жарким, но жителям деревни сухая погода лишь подлила масла в огонь: ни помыться толком, ни постирать. Посадки спасали как могли, чай пили из покупной воды в канистрах.

Течь, образовавшуюся в водопроводе, обнаружить не так просто: трубы зарыты более 40 лет назад на глубине трех метров. Обращались с проблемой и к местным властям, и к республиканским.

«Боюсь, у нас с таким образом жизни будет рассадник ковида», —

написала в социальных сетях многодетная мать Главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову.

Подробности в нашем видео.