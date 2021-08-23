Штат медиков-специалистов в Сортавале и Лахденпохье полностью набран

Медицина Сортавальского района в целом устраивает министра здравоохранения республики. По словам Михаила Охлопкова, терапевтические участки в Лахденпохье и Сортавале будут укомплектованы специалистами.

Глава Минздрава республики отметил, что такого, пожалуй, не было с советских времен. Только за текущее лето в Сортавальскую ЦРБ трудоустроились 10 новых специалистов. Это и молодые врачи, и уже опытные.

В больнице работают четыре новых терапевта, причем один очень опытный доктор приехал из Владимирской области. Также в ЦРБ устроились хирург, офтальмолог, два невролога и биолог в ПЦР-лабораторию.

Из Белоруссии приехала акушер-гинеколог и репродуктолог. Она работала в перинатальном центре Минска, такого специалиста в Сортавале никогда не было. Скоро приедут врачи стоматолог и анестезиолог-реаниматолог.

Также в Сортавалу регулярно приезжают врачи-специалисты из Петрозаводска, отметил Охлопков. Это отоларинголог, врач ультразвуковой диагностики из Республиканского онкологического диспансера, ортопед-травматолог из Республиканской больницы им. В.А. Баранова, акушеры-гинекологи.

Летом прием вели также врачи уролог и оториноларинголог, обучающиеся в клинической ординатуре в Санкт-Петербурге.

Власти Карелии привлекают специалистов и на основе целевых договоров на обучение в медицинских вузах.

«Поступили учиться с целевыми договорами 12 человек – по специальности «Лечебное дело», 5 человек – по специальности «Стоматология». Еще 5 «целевиков» уведомили больницу о поступлении в клиническую ординатуру, они вернутся в Сортавалу уже через два года. Ожидаем, что поступивших будет больше», - заявил министр.

Сейчас повышают свою квалификацию специалисты ЦРБ. Это врач хирург, он совершенствуется в Центре им. Н.Н. Петрова по эндоскопии, а также врач педиатр, который учится в Республиканском перинатальном центре по неонатологии.// Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте