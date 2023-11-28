28 ноября 2023, 06:45
Общество

В Петрозаводске жил поэт, имя которого у нас до сих пор не увековечено

Владимир Бенедиктов внес вклад в отечественную поэзию середины XIX века

Речь идет о Владимире Бенедиктове. Его творчество высоко ценили Александр Пушкин, Василий Жуковский и Петр Вяземский. Его стихи дерзко критиковал в «Отечественных записках» Виссарион Белинский.

И тем не менее, в литературной жизни тех лет Бенедиктов был заметной фигурой. Да, «поэтическим флагманом» эпохи он не стал. Но свой вклад в отечественную поэзию середины XIX века однозначно внес.

Подробнее об известном выпускнике петрозаводской гимназии — в программе «Старый город» на телеканале «Ника Плюс». (Видео)

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Бенедиктов
поэт
литература
поэзия
История
краеведение
Старый город