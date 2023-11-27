Выжить в Заонежье: Василий Небензя не расскажет об этом в ООН

Текст: Елена Малишевская

Недавно постоянный представитель России в ООН Василий Небензя презентовал в Нью-Йорке новую книгу «Русская свадьба Заонежья». Это прекрасное издание, особенно приятно, что авторы местные - сотрудники музея-заповедника «Кижи» Арина Анхимкова и Наталья Михайлова. В ООН красочный альбом оценили. А вот жители заонежской деревени Фоймогуба, узнав об этой новости, как-то загрустили... Между глянцевыми фотографиями книги и реальной жизнью — бесконечная пропасть. Подробности мы узнали из письма, которое от имени всех жителей деревни написал Вячеслав Леонидович Крупин.

«Наверное, в ООН не показали, как доживают наши деревни, которых осталось совсем немного. Возьмем, например, мою родную Фоймогубу. Зимой нас, постоянно здесь живущих, — 19 человек, и с каждым годом становится все меньше. Все старше 60 лет, пенсионеры. Половина, если не больше, — инвалиды».

Почту в Фоймогубу привозят раз в неделю. Магазина нет. Автолавка два раза в неделю снабжает местных жителей хлебом и самым необходимым. Медицинского обслуживания нет. Вспоминается мультфильм «Тайна третьей планет»: «Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами». Но нет, здесь живут реальные люди.

«Фельдшера, который приезжал бы хоть раз в неделю, нет уже почти год. Не на чем привезти из Великой Нивы. Там находится наш ФАП. От нас до него 11 км. Не каждый молодой дойдет, что уж говорить о пенсионерах. Поликлиника и аптека еще дальше — в Великой Губе, это 30 км от нашей деревни. Ни укол сделать, ни таблеток купить, ни номерок к специалистам в Медвежьегорскую ЦРБ заказать... Мобильная связь отвратительная. А съездить туда — это еще 100 км. До Палтеги, откуда утром и вечером ходит маршрутка до Медвежьегорска, - 9 км. Хоть ползи...»,

- делятся своей болью жители Фоймогубы.

Ничего не поделаешь — приходится договариваться с частниками, они за определенную плату довозят стариков до «цивилизации»: утром отвезут, вечером встретят. Но водителей, занимающихся частным извозом, зимой здесь немного, и не всегда у них есть возможность помочь. А заказывать такси - никаких песий не хватит. В экстренных случаях, конечно, выручает скорая помощь из Великой Губы. Самого Вячеслава Леонидовича Крупина так уже два раза спасли.

В Фоймогубе функционирует только клуб. Как рассказал нам глава Великогубского поселения (к нему относится и Фоймогуба) Александр Федотов, удалось договориться с местной жительницей, что она поработает несколько часов в неделю "культмассовым сектором". А ведь в местном досуговом центре есть и музей, и картинная галерея.

«Сейчас пришла новый начальник культуры поселения Тарасова - хороший человек. И клуб заработал. А при старой (Осиповой) все было закрыто, кадровый вопрос не решался. Сама приезжала раз в месяц книги выдавать, и сама себе платила за библиотекаря, мероприятий никаких не проводила»,

- рассказывают местные жители.

В этой старинной заонежской деревне есть что показать туристам. Но асфальтированную трассу проложили только до Оятевщины, чтобы удобнее было добираться до острова Кижи. Девять километров до Фоймогубы подлатать забыли. Пока дорога в очень плохом состоянии. Как рассказал Александр Федотов, осенью вдоль дороги вырубили деревья, вырыли канавы, должны были сделать отсыпку щебнем, но не успели: неожиданно началась зима. Об асфальтировании дороги пока и речи не идет.

Еще одна головная боль жителей Фоймогубы — как и чем отапливать дома зимой. Раньше Великогубская администрация выдавала разрешения на заготовку дров на зарастающих сельскохозяйственных угодьях. Растет здесь в основном ольха — дрова, говорят, неплохие, пилятся, колются хорошо, и тепла много дают. Лесники не против, чтобы на этих землях заготавливали дрова. Но беда пришла, откуда не ждали.

«В прошлом году мой сосед выписал разрешение, нарубил дров, но, видимо, залез за границы отведенного участка. Сейчас уже второй год его таскают по судам, грозят огромным штрафом. А его даже не свозили на то место, где он рубил. Какие пеньки считали и чьи? А сельская администрация из-за него теперь отказывает всем местным жителям в выдаче разрешения на заготовку этой ольхи. Остальные-то чем виноваты?»,

- пишет Вячеслав Крупин.

Купить лесовоз дров у предпринимателей — 30 тысяч рублей. А дрова еще нужно распилить и расколоть...

На самом деле Фоймогуба — это не одна деревня, а целых четыре: Патрово и Кярзино - жилые, а Шильтя и Спировка — дачные. В советское время один сельский совет объединял около двух десятков деревень.

Летом фоймогубское население увеличивается в несколько раз: приезжают дети и внуки. Автолавкой два раза в неделю уже не обойтись, растущие организамы нужно питать, поэтому договариваются с тем, у кого есть машина, скидываются на бензин и едут за продуктами в Великую Губу.

Кто-то прочитает и скажет: только ныть умеют, сделали бы сами что-нибудь. Вы не поверите, делают! В Фоймогубе, несмотря на очень большой средний возраст местных жителей, создали ТОС — орган территориального общественного самуоправления. В 2021 году написали заявку, получили грант и сделали игровую площадку для своих внуков: теперь в центре деревни есть и горка, и качели, и поручень для подтягиваний, и даже два тренажера для бабушек поставили. В 2022 тоже писали заявку на грант, хотели реанимировать родник на окраине деревни, но, к сожалению, не прошли кокурсный отбор и финансирования не получили.

Понятно, что ТОС при всем желании не сможет сам отремонтировать дорогу или построить ФАП. Не смогут местные жители, хоть убейся, нанять на работу фельдшера или открыть магазин. Понятно, что в этом им обязана помочь районная или республиканская власть. Но будут ли чиновники что-то делать ради 19 человек, постоянно проживающих в Фоймогубе? Сколько мы знаем поселений в Карелии по 200-300 человек, которые министры обзывают «тупиковыми поселками»...

Вот такие невеселые «картинки» из Заонежья. Точно не для презентаций в постоянных представительствах России при ООН и ЮНЕСКО. // Фото: Любовь Герасева, Ольга Богданова.