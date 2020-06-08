В Петрозаводске заложили киль краболова-живовоза

8 июня в Петрозаводске состоялась торжественная церемония закладки киля головного краболова-живовоза нового флота ГК «Русский краб», сообщает минэкономразвития Карелии. Всего судов будет семь.

В церемонии приняли участие руководство Карелии и депутат ГосДумы Валентина Пивненко.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов сообщил, что строительство судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба, обеспечило загрузку завода на 5 лет.



«В краболов CCa 5712LS вложено много новаций, предусмотрено оснащение современным оборудованием, которое обеспечит лучшие показатели улова и его сохранности. Этот проект, фактически, формирует новый стандарт отрасли как в техническом плане, так и в отношении участия эксплуатанта: специалисты «Русского краба» заложили в техническое задание определяющие параметры – основные размерения судна, его архитектуру, задали требования к оборудованию и системам. Совокупность этих проектных решений позволит создать новое судно, полностью соответствующее задачам эффективного промысла»,

– отметили в ГК «Русский краб».

Напомним, Онежский судостроительно-судоремонтный завод приступил к сборке первого судна-краболова в апреле, когда была начата резка металлопроката и узловая сборка деталей судна. Также на предприятии строят два лоцманских катера, две самоходные грунтоотвозные шаланды и азимутальный буксир.