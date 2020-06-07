Кому выгодно стать самозанятым, что будет с зарплатой и пенсией?

С 1 июля 2020 года Карелия присоединяется к регионам, на территории которых действует налог на профессиональный доход (НПД). Если брать опыт соседних регионов, то чаще всего в качестве самозанятых регистрируются водители такси, граждане, сдающие в аренду жилье, репетиторы, парикмахеры, специалисты по маникюру. С начала 2020 года налог на профессиональный доход действует в 23 регионах страны.

Если на 1 января 2020 года в качестве самозанятых было зарегистрировано 140 жителей республики, то сейчас данный показатель почти достиг 900 человек. Это те граждане, официальным местом жительства которых является наша республика, а фактически они трудятся на территории регионов, где уже действует новый налоговый режим.

С 1 июля 2020 года зарегистрироваться в качестве самозанятых смогут и те граждане, кто получает доход от своей деятельности или использования имущества на территории Карелии.

Попробуем разобраться в тонкостях нового налогового режима. Прежде всего возникает вопрос: кто может стать самозанятым?

В качестве самозанятых, объяснила руководитель УФНС по РК Инна Кравченко, могут зарегистрироваться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели (ИП). Если человек сдает в аренду принадлежащее ему помещение, печет торты, занимается ремонтом квартир, ставит окна, трудится репетитором, дизайнером, нянечкой, сиделкой или домработницей, шьет одежду, работает таксистом, то на все эти занятия распространяется новый налоговый режим. В законе нет перечня профессий, «разрешенных» для «самозанятости». Зато существуют четкие ограничения.

По словам Кравченко, проще назвать тех, кто по законодательству не имеет право перейти на специальный налоговый режим. Исключение составляют посредники, агенты, продавцы товаров, если их произвел кто-то другой или требующих обязательной маркировки, например, алкоголь, лекарства, лотерейные билеты, изделия из меха и кожи.

Из категории самозанятых исключили также адвокатов, частных нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, медиаторов, а также тех, кто занимается добычей или реализацией полезных ископаемых.

Индивидуальные предприниматели, не использующие наемный труд, тоже могут получить статус самозанятых. Правда, если предприниматели применяют другой налоговый режим - упрощенную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход или единый сельскохозяйственный налог, то для перехода на уплату НПД придется отказаться от этих режимов.

Клиентами самозанятых в течение двух лет не могут быть их бывшие работодатели. Это условие, объяснила Инна Кравченко, установлено для того, чтобы у компаний или индивидуальных предпринимателей не возникло соблазна перевести своих работников в категорию самозанятых.

Общее правило, которое распространяется на всех самозанятых, - это фиксированный «потолок» годового дохода. Он не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. При этом ограничений в разрезе месячного дохода не существует.

Как только сумма профессионального дохода превысит эту планку в пределах одного года, так самозанятому придется перейти на 13-процентный налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а ИП выбрать другой налоговый режим.

Самозанятым не придется волноваться за свою зарплату или пенсию. Как объяснила Инна Кравченко, самозанятым может стать любой работающий гражданин, в том числе и госслужащий, если, например, он сдает свою квартиру. Никаких дополнительных деклараций ему сдавать не придется, профессиональный доход НДФЛ не облагается и никаких сложностей человек не почувствует.

Важно, что и пенсионеры, которые регистрируются в качестве самозанятых, не теряют права на ежегодную индексацию своей пенсии.

- Пенсия обязательно подлежит индексации, так как трудовой стаж, в соответствии с законодательством, для самозанятого не идет,

- отметила Инна Кравченко.

И, наоборот, если человек официально работает и одновременно является самозанятым, то трудовой стаж по месту работы не прерывается.

Из очевидных преимуществ нового налогового режима можно отметить то, что самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и имеют право на бесплатную медицинскую помощь. Профессиональные доходы принимаются банками в качестве подтверждения платежеспособности гражданина при выдаче кредита или оформлении ипотеки.

Но самым привлекательным в статусе самозанятого являются низкие налоговые ставки. От доходов, полученных с физлиц, самозанятый должен будет заплатить 4 процента, а от доходов, полученных с юрлиц, – 6 процентов. Но и это не все.

Каждому самозанятому один раз в жизни предоставляется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей.

Руководитель УФНС по РК рассказала, как это работает. Налоговая ставка с доходов с физлиц уменьшается с 4 до 3 процентов, а с доходов, полученных с юрлиц, с 6 до 4 процентов до тех пор, пока самозанятый не истратит предоставленный ему вычет в размере 10 тысяч рублей. Расчет будет производиться автоматически. Другими словами, в первое время самозанятые будут платить налог по пониженным ставкам, пока не исчерпают «лимит» в 10 тысяч рублей. Кстати, если человек не получил в течение месяца дохода, то и платить налог ему не придется.

Переход на новый налоговый режим – дело сугубо добровольное. Определен срок проведения эксперимента по установлению нового налогового режима.

Это 10 лет: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. В течение этого времени ставки налога не могут быть увеличены, а предельный размер дохода уменьшен.

Для самозанятых убрали всю бюрократическую волокиту, которая часто является главным фактором, отпугивающим гражданина от вступления с государством в официальные отношения. От одной мысли о необходимости заполнять налоговую декларацию гражданин готов пойти на риск нарваться на штраф. Большинство граждан, сдающих свое жилье в наем, и рады бы уплатить адекватный налог, но необходимость заполнять кучу малопонятных документов отбивает желание легализовать свои небольшие доходы.

Все эти моменты учтены в новом налоговом режиме. Для того, чтобы стать самозанятым, достаточно зарегистрироваться через специальное мобильное приложение, через кабинет налогоплательщика, через банк или с помощью Единого портала госуслуг. Никаких деклараций, никаких специальных расчетов, никаких походов в налоговую инспекцию.

После получения подтверждения о регистрации в качестве самозанятого все взаимоотношения с государством происходят с помощью интернет-приложения «Мой налог». Самозанятый после того, как оказал кому-то услугу и получил оплату, формирует в приложении чек, который поступает в базу данных. Кстати, этот чек он может направить своему клиенту. Больше от самозанятого ничего не требуется. Налог в приложении рассчитывается автоматически, через приложение приходит квитанция, и гражданину остается лишь вовремя ее оплатить.

Оплата налога производится не позднее 25 числа, следующего за истекшим налоговым периодом. К примеру, за январь налог самозанятому начислят до 12 февраля, а заплатить его нужно будет до 25 февраля.

Единственная проблема связана с отсутствием интернета. Тем, кто проживает в населенных пунктах, где нет интернета, воспользоваться специальным налоговым режимом не удастся. Если, конечно, постоянно не выезжать в ближайший поселок или деревню, где можно «поймать» сеть.

- Приложение работает очень хорошо, претензий у пользователей к техническому сопровождению нет, - сказала Инна Кравченко.

По ее словам, новый налоговый режим постарались максимально мягко встроить в обычную жизнь человека, не создавая ему никаких дополнительных сложностей.

Антонина Кябелева