В Карелии строят судно для вылова краба

Онежский судостроительно-судоремонтный завод приступил к сборке первого судна-краболова. В середине апреля на предприятии была начата резка металлопроката и узловая сборка деталей судна. Сейчас начинается сборка его секции, рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

Ранее договоры о строительстве семи судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба, были подписаны между заводом и группой компаний «Русский краб» в конце января 2020 года.

Проект краболовных судов был разработан петербургской компанией «Дамен Инжиниринг». Корабли предназначены для эксплуатации в бассейнах Охотского и Берингова морей. На борту краболовов установят оборудование, позволяющее выполнять промысел краба с помощью ловушек и его хранение в девяти RSW-танках.

В настоящее время на предприятии в Петрозаводске строят два лоцманских катера, две самоходные грунтоотвозные шаланды и азимутальный буксир.

Фото: пресс-центр правительства РК