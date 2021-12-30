30 декабря 2021, 17:09
В Петрозаводске заливают катки
Массовые катания организуют вблизи образовательных учреждений и на общественных территориях
В Петрозаводске заливают катки. Места для массовых катаний организовали у школы №11 на улице Пархоменко, лицея №1 на Березовой аллее, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ледовую площадку заливают в Губернаторском саду.
Также покататься на коньках можно будет у школ №34 на Кукковке, №35 в Железнодорожном районе, №39 на Ключевой и на катке «Вега» на набережной Варкауса.
Ледовые площадки планируется организовать у школ № 19 на Птицефабрике, №33 на улице Ключевая и у лицея №13 на Кукковке. (фото пресс-центр администрации города)