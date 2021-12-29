Мяч с автографами игроков «Зенита» вручили юным петрозаводчанам

Воспитанникам спортивной школы №7 в среду передали мяч с автографами игроков «Зенита». Он станет экспонатом в будущем музее школы. Мяч лежит на кусочке газона, на котором санкт-петербургский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом российской Премьер-лиги, сообщили в пресс-центр городской администрации.

В этом году футболисты, 2006 года рождения, завоевали «бронзу» в первом турнире юношеской футбольной лиги Северо-Запада. Воспитанники школы выполнили второй спортивный разряд по футболу.

Сити-менеджер кроме мяча вручил благодарственные письма тренерам команды Владимиру Кузьмину и Александру Смирнову. В 18 матчах юношеской лиги петрозаводчане набрали 36 очков. Футболисты выиграли в одиннадцати противостояниях, в трех сыграли вничью и четыре раза уступили соперникам. От второго места их отделило одно очко. Первое место заняла команда из Калининграда ЦПМФ «Балтика», второе – СШОР-5 из того же города. Лучшим ащитником турнира стал футболист карельской команды Павел Иванов. Он получил награду из рук футболиста Андрея Аршавина. (фото vk.com)