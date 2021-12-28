Петрозаводчан зовут на новогоднюю гонку на Кургане

Традиционная «Новогодняя гонка» пройдет 30 декабря на Кургане в Петрозаводске, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия». К участию приглашают команды из двух человек. Соревнования пройдут в формате командного спринта свободным стилем.

Предварительная регистрация отрыта до 30 декабря: orgeo.ru или по электронной почте: marina-logvinec@yandex.ru

В день стартов можно зарегистрироваться с 15:00 до 16:00 на первом этаже административного здания на лыжной базе. Гонка начнется в 17:00. (фото pixabay.com, Couleur)