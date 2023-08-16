В Петрозаводске выстроилась длинная пробка из-за дорожных работ

Утром 16 августа на подъезде к Ключевой произошла серьезная автомобильная пробка, которая затронула десятки машин. Об этом сообщает сообщетсов «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Один из подписчиков группы отметил, что улица Репникова, где в настоящее время проводится укладка нового асфальта, привела к образованию заторов с обеих сторон дороги.

«Там с гаража можно шашлыки и шаверму продавать, окупаемость сногсшибательная», – пошутил комментатор фото.

Отметим, что с 16 по 17 августа на дороге улицы Репникова будет сужение проезжей части в связи с проводимым там ремонтом. Аналогичные работы на улице Кемской будут проводиться с 18 по 19 августа. Однако, несмотря на это, маршруты общественного транспорта останутся прежними и не будут затронуты ремонтными работами. //фото: freepik.com/