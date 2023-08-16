Убийство медведя в Карелии возмутило известного путешественника

На своей странице «Вконтакте» путешественник Павел Пашков выразил негативное отношение к применяемым мерам по отношению к диким зверям на территории Карелии, которые, как он заметил, не впервые используются.

«Вот так у нас поступают с животными, которые из-за антропогенного давления со стороны человека, из-за отсутствия пропитания, скудной кормовой базы, невозможности охотиться (ведь главный конкурент, человеческий охотник, уже перебил животных), выходят из Русской Тайги», — написал Павел.

События, которые произошли, вызвали волнение не только среди жителей Карелии, но и за её пределами. //фото: freepik.com/