С 1 сентября в Шуйской школе уже будут учиться младшие классы

О том, как продвигается капремонт школы в Шуе, рассказал на своей страничке в соцсети председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Вместе с вице-спикером парламента Карелии Ольгой Шмаеник они проверили ход работ.

Из-за смены подрядчиков, которые не справились с обязательствами, сроки реконструкции школы затянулись. С мая на объекте работает местная компания. Она должна не только завершить капремонт в сжатые сроки, но и исправить ранее допущенные ошибки.

Директор компании-подрядчика Наталья Анатольевна Багинская заверила, что до конца августа завершатся работы на первом этаже, где с 1 сентября будут учиться ребята из начальных классов и откроется столовая. Параллельно продолжится капремонт на 2 и 3 этажах. Безопасность детей при проведении работ будет обеспечена.

Планируется, что к ноябрю школа примет ребят из средних и старших классов. До этого времени они продолжат учиться в Мелиоративном, рассказала директор школы Оксана Владимировна Высоцкая.

Объем работ остается все еще серьезным, но увиденное внушает оптимизм: за короткое время в Шуйской школе произошли существенные изменения. Продолжим держать объект на контроле, чтобы для обучения и развития более 400 детей здесь были созданы достойные условия,

- сказал Шандалович.

Напомним, что в Карелии президентская программа капремонта, которую партия «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения РФ, охватывает 29 школьных зданий.