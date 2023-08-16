Автовокзал сообщил о задержках рейсов из-за ремонта трасс в Карелии

О возможных задержках рейсов шуйского направления и междугородных маршрутов, идущих в северном направлении, с 14 августа по конец месяца в Карелии, сообщил Карелавтотранс.

Дорожные службы сообщили, что на участке между поселком Матросы и деревней Половина, от 435-го до 465-го километра трассы Р-21 "Кола", планируются работы по замене асфальтового покрытия.

Для обеспечения безопасности и беспрепятственного движения на указанном участке дороги будет введено реверсивное движение. //фото: freepik.com/