Ключи от квартир в новом доме в Сортавале вручат в сентябре

Переселенцам из аварийного жилья начнут передавать ключи от новых квартир в сентябре. Дом в Сортавале уже готов, сообщили в правительстве Карелии.

В доме 115 квартир, в них переедут 304 человека. Территория вокруг здания благоустроена, есть детская площадка.

Второй дом для переселенцев тоже почти готов, идет внутренняя отделка. Это здание на Первомайской улице должны сдать до конца текущего года.

Также в этот срок планируют сдать еще четыре новых дома в Кондопоге, Суоярви, Шуе и Лахденпохье. // фото: Drazen Zigic/ freepik.com