16 августа 2023, 16:38
Щебеночный завод открыли в Медвежьегорском районе
Продукция современного предприятия найдет применение в строительстве и ремонте дорог
На карьере предприятия ООО «Снабстрой» в месторождении «Гранитная Сельга», расположенном в Медвежьегорском районе, был запущен завод по добыче щебня. Об этом сообщил глава местной администрации Максим Антипов на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Генеральный директор предприятия Любовь Према рассказала, что использование продукции позволит значительно снизить стоимость строительных работ. //фото: freepik.com/