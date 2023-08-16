Щебеночный завод открыли в Медвежьегорском районе

На карьере предприятия ООО «Снабстрой» в месторождении «Гранитная Сельга», расположенном в Медвежьегорском районе, был запущен завод по добыче щебня. Об этом сообщил глава местной администрации Максим Антипов на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Генеральный директор предприятия Любовь Према рассказала, что использование продукции позволит значительно снизить стоимость строительных работ. //фото: freepik.com/