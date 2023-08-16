16 августа 2023, 15:55
С тремя погибшими на СВО бойцами простились в Петрозаводске
Два дня в карельской столице хоронили не вернувшихся со спецоперации военнослужащих
Во вторник, 15 августа, и среду¸16 августа, в Петрозаводске прощались с погибшими в ходе СВО военными. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Инна Колыхматова.
В последний путь проводили Дениса Никифорова, Руслана Никитина и Александра Фролова.
- Они жили рядом с нами, учились и работали в нашем городе. Отсюда ушли сражаться, в Петрозаводск и вернулись. Денис, Руслан и Александр честно и мужественно исполнили свой воинский и гражданский долг, они отдал свою жизнь за всех нас,
- заявила и.о. мэра.
Она выразила родным, друзьям и близким погибших глубокие соболезнования. // фото: rawpixel.com / freepik.com