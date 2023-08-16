С тремя погибшими на СВО бойцами простились в Петрозаводске

Во вторник, 15 августа, и среду¸16 августа, в Петрозаводске прощались с погибшими в ходе СВО военными. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Инна Колыхматова.

В последний путь проводили Дениса Никифорова, Руслана Никитина и Александра Фролова.

- Они жили рядом с нами, учились и работали в нашем городе. Отсюда ушли сражаться, в Петрозаводск и вернулись. Денис, Руслан и Александр честно и мужественно исполнили свой воинский и гражданский долг, они отдал свою жизнь за всех нас,