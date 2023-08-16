Крупный район Петрозаводска остался без электричества

В микрорайоне Кукковка в Петрозаводске днем 16 августа пропало электричество. Его отключили в 14:20, сообщили в ЕДДС.

Причиной стало повреждение на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск». В данный момент его устраняют. Когда свет вернется в дома, учреждения и социальные объекты, не уточняется.

Напомним, что днем ранее электроэнергию на Кукковке уже отключали, но не во всем микрорайоне, а на нескольких улицах. // фото: freepik.com