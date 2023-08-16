Жителей Карелии предостерегли от кормления голубей – это опасно

Кормить голубей на улице – не такое уж безопасное занятие. Есть риск заразиться орнитозом, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Карелии.

Источником возбудителя этого опасного заболевания являются разные виды птиц. Зараженность орнитозом серых ворон и голубей в городах достигает 30–80 процентов.

Заболевание заразно и для человека, передается с пылью через органы дыхания. Микроорганизмы могут быть на оперении птиц, выделениях из их клюва, в высохшем помете.

После заражения у человека повышается температура, появляются повышенное потоотделение, озноб, головная боль, боли в суставах и мышцах, могут развиться конъюнктивит и пневмония.

Первым признаком поражения легких является кашель – он появляется на третий-четвертый день болезни. Часто поражаются селезенка и печень, головной мозг, сердце. // фото: wirestock/freepik.com