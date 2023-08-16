Объявлен отбор кандидатов в Молодежное Правительство Карелии

В Молодежном Правительстве Республики Карелия открыт набор активных граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Министерства образования и спорта Республики Карелия.

Чтобы стать частью Молодежного Правительства, необходимо представить проект, освещающий актуальные для Республики Карелия социальные и экономические проблемы и пути их решения. Идеи проектов должны соответствовать должности, на которую претендует участник конкурса.

Основными задачами Молодежного Правительства станут:

- разработка предложений по созданию условий для вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую, культурную жизнь общества;

- привлечение молодых людей к решению задач, стоящих перед Правительством Республики Карелии;

- выявление и поддержка молодых людей, обладающих организаторскими способностями, лидерскими качествами;

- содействие в формировании резерва управленческих кадров Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований.

Напомним, что Молодежное Правительство формируется на два года.

Заявки от соискателей принимают до 11 сентября на электронный адрес: molod_prav@mail.ru.