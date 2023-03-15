В Петрозаводске выросло число преступлений, совершаемых бывшими зеками

Прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев сообщил 15 марта на правительственном совещании, что преступность в карельской столице в 2022 году снизилась на 16,7 процента.

При этом уровень раскрываемости вырос на 11,5 процента и составил 56,5 процента. Другими словами, раскрывается только каждое второе преступление.

По словам Кокорева, около половины (47,7 процента) всех совершенных в прошлом году преступлений имеет имущественный характер - кражи, мошенничества, грабежи. Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 10,8 процента, а убийств стало меньше на 26,3 процента.

Сергей Кокорев отметил, что озабоченность у него вызывает рост на 10 процентов преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и рост на 30,3 процента преступлений, совершенных гражданами после освобождения из колоний.

Также в Петрозаводске зафиксирован высокий уровень подростковой преступности. В прошлом году несовершеннолетние совершили 339 преступлений, большинство из которых это магазинные кражи. // фото unsplash.com